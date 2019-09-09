نجران 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسجددت الغرفة التجارية الصناعية بنجران دعوتها للراغبات من سيدات المجتمع في التسجيل في دورتها المجانية بعنوان "رياضة الدماغ لذوي الإعاقة"، وذلك بالدخول على موقع الغرفة عبر الرابط الالكتروني www.najcci.org.sa ، علماً أن التسجيل مستمر حتى يوم غدٍ.وأوضح أمين غرفة نجران المكلف عبدالله بن صالح الصقري أن الدورة التي تستهدف السيدات المهتمات بهذه الفئة الغالية على قلوبنا، تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية للغرفة وحرصاً منها على تفعيل دورها في خدمة المجتمع والاهتمام بمختلف فئاته وشرائحه، والنهوض بالمجتمع وتنمية قدرات أفراده .وبين الصقري أن الدورة التي ستنطلق غداً الساعة 3 مساءً، بقاعة الحمرور بمقر الغرفة الرئيسي، ستتناول عدداً من المحاور منها، تمهيد ومدخل إلى الرياضة الدماغية، وكيفية توظيف الرياضة الدماغية في الميدان التربوي لذوي الإعاقة، ومفهوم الرياضة الدماغية، والأسس النظرية لرياضة الدماغ، وأبعاد الرياضة الدماغية، وفلسفة الرياضة الدماغية، وتمارين الرياضة الدماغية، إضافة لعرض دراسات علمية تتناول رياضة الدماغ، وتدريبات عملية على الرياضة الدماغية.// انتهى //10:50ت م0051