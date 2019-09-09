إسلام آباد 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واسضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد اليوم دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت هيئة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 12 كيلومترًا في إقليم كشمير.وشعر بهزة الزلزال سكان العاصمة إسلام آباد ومناطق مانسهيرا وراولاكوت، ومعظم الأجزاء الشمالية من البلاد.وذكرت تقارير إعلامية أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية تعرضهم لهزة ارتدادية مدمرة.// انتهى //11:02ت م0053