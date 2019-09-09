أبها 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وتنومة ورجال المع وسراة عبيده وطريب وظهران الجنوب.وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البرَد على بعض المواقع، إضافة إلى جريان السيول في عددٍ من أودية منطقة عسير.// انتهى //11:04ت م0054