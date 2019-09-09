سنغافورة 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واسواصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي في الوقت الذي تستعد فيه دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من الدول النفطية الأخرى لعقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي لمناقشة مدى الالتزام بقرار خفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميًا.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفعت اليوم بنسبة 1% بعد ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6ر2%، مضيفةً أن اللجنة الفنية المشتركة لدول "أوبك بلس" ستجتمع يوم الأربعاء وعلى مدى يومين لدفع كل دول التجمع إلى الالتزام بقرارات خفض الإنتاج، دون أي توصية بزيادة كمية الخفض.وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بقدار 67 سنتًا أي بنسبة 2ر1 % إلى 19ر57 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل، بعد ارتفاعه بمقدار 22 سنتًا إلى 52ر56 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي.وارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 61 سنتًا أي بنسبة 1% إلى 15ر62 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.// انتهى //11:05ت م0055