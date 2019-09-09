لندن 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسفتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف بعد بيانات أظهرت نموا مفاجئا لصادرات ألمانيا وتوقعات أقوى لتبني البنك المركزي الأوروبي سياسات تحفيز هذا الأسبوع.وصعد المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.2 % بعدما أظهرت بيانات أن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.7 % في شهر يوليو .وارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بواقع 0.1 % بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.// انتهى //11:07ت م0056