اقتصادي / الأسهم الأوروبية ترتفع في بداية تعاملاتها اليوم
الاثنين 1441/1/10 هـ الموافق 2019/09/09 م واس
لندن 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس
فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف بعد بيانات أظهرت نموا مفاجئا لصادرات ألمانيا وتوقعات أقوى لتبني البنك المركزي الأوروبي سياسات تحفيز هذا الأسبوع.
وصعد المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.2 % بعدما أظهرت بيانات أن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.7 % في شهر يوليو .
وارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بواقع 0.1 % بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.
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11:07ت م
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