أبها 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية أمس، في تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز "تبالة" بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير وذلك لمدة أسبوع.وتأتي هذه الخدمة في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا توجد فيها مكاتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.// انتهى //11:08ت م0057