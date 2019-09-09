الرباط 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، استمرار المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني مع القيادات الحزبية في أفق إعداد التعديل الحكومي المرتقب.وأولت الصحف اهتمامها بالحملة الانتخابية المتواصلة في تونس في أفق الاقتراع الرئاسي المقرر في منتصف الشهر الجاري،وتناولت الوضع الميداني في ليبيا، وإدانة حكومة الوفاق الوطني للقصف الأخير الذي استهدف منشآت مؤسسة النفط التابعة لها. وتابعت أجواء التفاؤل الشعبي التي تسود السودان بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية.وتطرقت الصحف إلى الموقف الفرنسي من قرار إيران تقليص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى. وفي ملف كوريا الشمالية تناقلت الصحف الاتهامات الأمريكية لبيونغ يونغ بعرقلة استئناف المباحثات النووية مع واشنطن.// انتهى //12:08ت م0076