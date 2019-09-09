الريث 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسعقد محافظ الريث أحمد بن موسى أبو قرن اليوم، اجتماع المجلس المحلي، بحضور أعضاء المجلس من الإدارات الحكومية.ونوه المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة، باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، وتلمس احتياجات المواطنين وتذليل الصعاب وتهيئة الخدمات في شتى المجالات التنموية.عقب ذلك، بحث الاجتماع المشروعات المعتمدة للمحافظة وسرعة تنفيذها والتعاون والتنسيق بين القطاعات الحكومية والمجلس وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -، التي بذلت كل ما يتعلق براحة وحاجة المواطنين، وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها استعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة والقرى التابعة لها، والسبل الكفيلة بتنفيذها في الوقت المحدد لها.وأكد أعضاء المجلس استعدادهم لبذل جهودهم في سبيل تحقيق ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطنين وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، سائلين الله أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.// انتهى //12:25ت م0078