بيروت 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واسواصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق قوى وبلدات الجنوب اللبناني.وأفادت مصادر أمنية اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية انتهكت سيادة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا جنوب لبنان ونفذت طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى ارتفاعات متوسطة فوق قرى وبلدات العرقواب حاصبيا، امتدادًا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //12:31ت م0080