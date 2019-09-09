سياسي / الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحلق في أجواء الجنوب اللبناني
الاثنين 1441/1/10 هـ الموافق 2019/09/09 م واس
بيروت 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واس
واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق قوى وبلدات الجنوب اللبناني.
وأفادت مصادر أمنية اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية انتهكت سيادة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا جنوب لبنان ونفذت طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى ارتفاعات متوسطة فوق قرى وبلدات العرقواب حاصبيا، امتدادًا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.
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