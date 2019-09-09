عمّان 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم ، مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس ستيليانيدس ، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والمستجدات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.// انتهى //12:32ت م0082