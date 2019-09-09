سياسي / وزير الخارجية الأردني يلتقي مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي
الاثنين 1441/1/10 هـ الموافق 2019/09/09 م واس
عمّان 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واس
التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم ، مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس ستيليانيدس ، الذي يزور الأردن حاليًا.
وجرى خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والمستجدات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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12:32ت م
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