تبوك 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك, بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً, درساً علمياً أسبوعياً بعنوان "شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري"، بعد صلاة العشاء بجامع النور بحي الشفاء بتبوك .ويأتي الدرس ضمن سلسلة الدروس العلمية وضمن المناشط والمحاضرات الدعوية التي ينظمها المكتب لهذا العام, لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم .// انتهى //12:43ت م0086