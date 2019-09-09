جدة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم، تقرير إنجازات الشؤون الصحية بالمحافظة للعام 1440هـ، الذي قدّمه لسموه مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل السيالي.وتضمن التقرير عرض موجز عن الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين والمرضى في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.واستعرض الدكتور السيالي برامج وخطوات التحول الرقمي بهدف تمكين وتسريع تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وتحسين جودة الحياة، والمشاركة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، كما اشتمل التقرير على إحصاءات المراجعين للمراكز الصحية لعام 1439هـ البالغ عددهم 1.989000 مراجعاً ، كما بلغ عدد المراجعين 2330000 مراجعاً للعام 1440هـ .واطلع سموه على المشاريع المنجزة وعددها 15 مشروعاً، والجاري تنفيذها وعددها 31 مشروعاً، والمطروحة وعددها 40 مشروعاً، بما يُسهم في تطوير المستشفيات، إضافة إلى الخطط المستقبلية لصحة جدة وسبل تطوير أداء الكادر الطبي لتقديم أفضل الخدمات.وأكد سموه أهمية القطاع الصحي والارتقاء بالرعاية الصحية وتسخير الخدمات والإمكانيات لخدمة المواطنين والمقيمين.بدوره عبّر الدكتور السيالي عن شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد على دعمه المستمر لصحة جدة واهتمامه بجودة الخدمات الصحية المقدمة.// انتهى //12:45ت م0088