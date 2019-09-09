نجران 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران للعام المالي 1439- 1440هـ .واستعرض سموه خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي التقرير ،الذي اشتمل على مشاركة المديرية في فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني" إضافة إلى معارض السلامة والبرامج ،التي شاركت بها المديرية في الفعاليات التي أقيمت بالمنطقة ،كما اشتمل التقرير على إحصائيات للأنشطة الخاضعة للإشراف الوقائي وكذلك مشاركة إدارة الدفاع المدني في اليوم العالمي للتطوع.وأشاد سمو الأمير تركي بن هذلول بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بمنطقة نجران ومحافظاتها، وما يقدمونه من أعمال جليلة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.// انتهى //13:36ت م0109