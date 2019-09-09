رام الله 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واسقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن سياسة الترهيب والتخريب التي تتبعها سلطات الاحتلال ومستوطنوها وأذرعها المختلفة لن تنال من إرادة شعبنا وتصميمه على نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ولن تستطيع تمكين الخوف والاستسلام في وعيه.وأوضحت الوزارة في بيان، أن استمرار هذه الحالة في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن توفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم يفقد الأمم المتحدة ما تبقى من مصداقيتها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وفي المنطقة، ومصداقيتها في حل الصراعات والنزاعات بالطرق السلمية.وأشارت إلى تعدد الأساليب والوسائل التي تتبعها سلطات الاحتلال لفرض سيطرتها الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاولة كسر إرادة الصمود لدى الفلسطينيين وتطويعهم، تارة من خلال الإجراءات والتدابير القمعية والتنكيلية التي تمارسها قوات الاحتلال، وأخرى عبر الاعتداءات الاستفزازية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المسلحة في عملية استعمارية متدحرجة وممنهجة تهدف إلى الاستيلاء وتهويد و"أسرلة" الأرض الفلسطينية، ودفع الفلسطينيين للبحث عن حياة أفضل خارج وطنهم.وتطرقت في بيانها، إلى المعاناة اليومية التي يتكبدها الفلسطيني على حواجز الموت المنتشرة على مفارق الطرق في مختلف المحافظات، من إعدامات ميدانية، وإغلاق للحواجز، وتفتيش للمركبات، وتعطيل حركتها لساعات طويلة، وقطع أي تواصل بين المناطق الفلسطينية، عدا عن الإذلال والإهانة والتنكيل الذي يتعرض إليه العمال على المعابر، هذا بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين وإرهابهم المنظم ضد القرى والبلدات الفلسطينية وأطرافها.// انتهى //13:38ت م0110