أبها 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اللقاء الذي جمع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مع رجال الأعمال بالمنطقة، ونظمته الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس بقرية بن حمسان التراثية بخميس مشيط.ونوه سموه في كلمته الافتتاحية خلال اللقاء أن منطقة عسير خرجت من الغرف المغلقة في لقاءاتها واجتماعاتها وورش أعمالها لتبحث مستقبلها أمام الجميع في لقاءات مفتوحة، وذلك لما تحظى به من دعم واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لإكمال مسيرتها التنموية المتجددة التي تواكب الرؤية الطموحة لهذه البلاد.وأوضح أمير منطقة عسير أن استراتيجية المنطقة التي تأتي ضمن رؤية الوطن 2030، يحمل مقدار النمو الاقتصادي فيها ما يقارب 1.6 وهو ما يعادل 7% في الرؤية، مؤكداً أن الهدف الذي تعمل عليه المنطقة في الوقت الحالي هو أن تتجاوز ذلك إلى مقدار 5،7 من مقدار النمو الاقتصادي.وأشار سموه في حديثه إلى أنه تم الوقوف على عدد من الأسباب التي كانت وراء الصورة الذهنية التي يحملها البعض تجاه الاستثمار في المنطقة.وقال: إنه تم بحثها والوقوف عليها من أجل العمل لتحسين هذه الصورة، والتأكيد بأن عسير تمتلك مقومات كبيرة للاستثمار، ونعمل - بإذن الله - جميعاً على تقديم التسهيلات للمستثمرين وتذليل جميع العقبات لتحقيق الأهداف التي تحملها جوانب من الخطة الاستراتيجية للمنطقة ضمن الخطة الطموحة للوطن.وقدم أمير عسير شكره وتقديره لعدد من الوزراء والجهات ذات العلاقة والمسؤولين والأهالي على تعاونهم والوقوف لتحقيق الأهداف الموضوعة، مرحباً في الوقت ذاته باسمه وباسم رجال الأعمال وأهالي المنطقة بمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، متمنياً أن يحقق لقائه برجال الأعمال الأهداف المرجوة.عقب ذلك ألقى رئيس غرفة أبها حسن معجب الحويزي كلمة أكد خلالها أن اللقاء يأتي في ظل ما تشهده منطقة عسير من نهضة اقتصادية كبيرة مواكبة لنهضة الوطن ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى التطور الاقتصادي الذي يقوده أمير منطقة عسير بتوجيهاته ومتابعته الدائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة التي تعتبر من الأهداف التي يعمل عليها سموه ضمن استراتيجيات المنطقة المستقبلية لتعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين الخاص والحكومي.بدوره قدم معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي كلمة شكر فيها سمو أمير منطقة عسير، وقال: اعتمدت الوزارة وأطلقت أكثر من 68 مبادرة لدعم قطاع العمل وتسهيل الإجراءات ودعم النمو للمنشآت، ويجري العمل حالياً على إطلاق حزمة جديدة من المبادرات لدعم قطاع العمل.وأضاف معاليه أنه تم إطلاق منصة "قوى" لإتمام أغلب إجراءات الوزارة بشكل آلي، حيث يتم نقل الخدمات للمنصة تباعاً، وذلك دعماً لتبسيط وتسريع الإجراءات؛ وأن الوزارة تعمل على تنظيمات تتواكب مع أنماط العمل الجديدة واستجابة للمتغيرات العالمية واحتياج سوق العمل "العمل المرن – العمل عن بعد – العمل الحر"، إضافة إلى العمل على توحيد وتبسيط إجراءات تأشيرات التأسيس للأنشطة الجديدة والتوسعية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دعم مبادرات التدريب ورفع المهارات لدخول سوق العمل وزيادة فرص الباحثين عن عمل بإطلاق مبادرة التدريب الموازي، موضحاً أنه تم تمكين ودعم المرأة في سوق العمل عبر العديد من المبادرات الداعمة مثل مبادرة تدريب القياديات ومبادرة رفع الوعي بمشاركة المرأة.عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً قدمه وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس غازي الشهراني تناول خلاله ملخصاً لرؤية الوزارة واستراتيجياتها وأهم المبادرات ذات العلاقة بتطوير سوق العمل، ثم استمع سمو أمير منطقة عسير، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى مداخلات واستفسارات رجال الأعمال حول أهم القضايا المتعلقة بقطاع الأعمال وسوق العمل بالمنطقة، فيما وجه معالي وزير العمل بإيجاد حلول عاجلة للعديد من القضايا التي طرحت خلال اللقاء.// انتهى //13:41ت م0111