الباحة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واساختتمت أمس فعاليات مهرجان الرمان الوطني الثامن بمنطقة الباحة, الذي نظمته جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة ونفذته مؤسسة ديار العز للمعارض والمهرجانات، وذلك بقرية ترف رغدان بالباحة، بحضور المشرف العام على الإدارة العامة للمهرجانات والاحتفالات بإمارة منطقة الباحة ماجد بن مسفر الغباشي ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي وعدد من الإعلاميين .وتضمن الحفل الختامي العديد من الفقرات المنوعة والمسابقات الثقافية ، فيما قامت مؤسسة ديار العز وجمعية الرمان بتكريم المزارعين ، والجهات الحكومية المشاركة إضافة إلى تكريم الأسر المنتجة والإعلاميين والإعلاميات ، وتوزيع أعداد كبيرة من محصول الرمان وشتلاته على جميع الحضور .من جانب آخر أسهم تطبيق الباحة في إنجاح المهرجان وذلك عن طريق عمليات البيع الإلكتروني والشحن، حيث لاقت الخدمة رضا المستفيدين من خِدْمات التطبيق مع إشادة كبيرة بسرعة استقبال الطلبات وشحنها لجميع الوجهات المطلوبة .وأوضح المشرف العام على التطبيق يحيى اليابس بأن مجموع ما بِيعَ وشُحِنَ يقاربُ ٩٠٠٠ كلغم لأكثر من ٣٠٠ وجهة داخل المملكة وخارجها على مدار سبعة أيام .بدوره أكد المدير التنفيذي للتطبيق عمر البشيري, أن المتجر الإلكتروني لبيع الرمان سيستمر طوال فترة الموسم مع تقديم الخِدْمات المرافقة من الشحن والتوصيل ، حيث اتُفق مع الجمعية التعاونية للرمان بتوفير ركن للتطبيق بمقرها بجوار مدخل بيدة ، انعكاسا لما حققه المتجر الإلكتروني من إقبال متزايد حتى بعد إعلان ختام المهرجان .// انتهى //13:46ت م0114