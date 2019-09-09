لندن 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتخطيط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لوقف أي تمديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصورة قانونية.وأشارت إلى أن مستشاري جونسون عقدوا اجتماعًا لوضع استراتيجية تهدف إلى التصدي لمحاولات البرلمان البريطاني تمديد موعد الخروج لثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.ونقلت الصحف عن جونسون خلال مؤتمر صحفي اليوم مع رئيس وزراء أيرلندا توسيتش ليو فارادكار، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيعد فشلًا تتحمله الحكومتان البريطانية والأيرلندية.وتناولت الصحف الانتخابات الرئاسة في تونس، ووصفتها بأنها اختبار للديمقراطية الناشئة في البلاد، في إشارة إلى ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس، مشيرةً إلى بثت وسائل الإعلام أول مناظرة رئاسية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة.وأخبرت الصحف بتجمع حشد كبير من الناشطين أمس أمام القنصلية الأمريكية في هونغ كونغ، لمطالبة الإدارة الأمريكية بالضغط على الصين، بعد مظاهرات مستمرة منذ ثلاثة أشهر.// انتهى //13:46ت م0115