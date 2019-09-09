جدة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسالتقى فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار ،بمقر إقامته في جدة اليوم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري .وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون التنموي بين كوت ديفوار والصندوق السعودي للتنمية.حضر اللقاء معالى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان الوزير المرافق ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدي كوت ديفوار فوار عبدالله بن أحمد السبيعي.// انتهى //13:46ت م0116