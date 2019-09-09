عام / رئيس جمهورية كوت دي فوار يلتقي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية
الاثنين 1441/1/10 هـ الموافق 2019/09/09 م واس
جدة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس
التقى فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار ،بمقر إقامته في جدة اليوم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري .
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون التنموي بين كوت ديفوار والصندوق السعودي للتنمية.
حضر اللقاء معالى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان الوزير المرافق ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدي كوت ديفوار فوار عبدالله بن أحمد السبيعي.
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13:46ت م
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