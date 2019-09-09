رام الله 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واسأكدت مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل (470) مواطنًا فلسطينيًا بينهم (50) طفلًا، و(11) امرأة خلال شهر أغسطس المنصرم.وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين)؛ في ورقة حقائق أصدرتها اليوم أن سُلطات الاحتلال اعتقلت (162) مواطنًا فلسطينيًا من مدينة القدس، و(82) مواطنًا فلسطينيًا من محافظة رام الله والبيرة، و(50) مواطنًا فلسطينيًا من محافظة الخليل، و(44) مواطنًا فلسطينيًا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (30) مواطنًا فلسطينيًا ، فيما اعتقلت (38) مواطنًا فلسطينيًا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (13) مواطنًا فلسطينيًا ، واعتقلت (24) مواطنًا فلسطينيًا من محافظة قلقيلية، و(6) مواطنين فلسطينيين محافظة طوباس، و(6) مواطنين فلسطينيين من محافظة سلفيت، و(8) مواطنين فلسطينيين من محافظة أريحا، و(7) مواطنين فلسطينيين من قطاع غزة.وبينت أنه باعتقال الـ(470) مواطنًا يرتفع عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر أغسطس نحو (5700)، منهم (38) امرأة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (220) طفلًا، والمعتقلين الإداريين قرابة (500)، فيما اصدرت سُلطات الاحتلال (76) أمرًا إداريًا بين جديد وتجديد لأوامر صدرت سابقًا الشهر المنصرم.وأشارت ورقة الحقائق إلى أن الأسيرات المحتجزات في سجون الاحتلال، يتعرضن للعديد من الانتهاكات والخروقات في المعاملة، منذ اعتقالهنّ وإدخالهنّ لمراكز التوقيف والتحقيق، وخلال عملية النقل إلى السجون، وكذلك في إهمال أوضاعهن الصحية والمحاكمة وإصدار الأحكام العالية والغرامات الباهظة بحقهن، واحتجازهن بظروف اعتقالية صعبة، بصورة تخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية والحقوق الآدمية كافة.وبلغ عدد الأسيرات القابعات في معتقلات الاحتلال حتى نهاية أغسطس المنصرم، (38) أسيرة، يقبعن في "سجن الدامون"، في قسم يحتوي على (13) غرفة، وفي كل غرفة توجد ما بين أربع إلى ثماني أسيرات.وصعدت سلطات الاحتلال منذ نهاية شهر يوليو 2019، وبداية شهر أغسطس 2019، من عمليات استدعاء الأطفال عبر عائلاتهم للتحقيق معهم، في محاولة واضحة لاستدراجهم بهدف الحصول على معلومات، والمسّ بعلاقة الأطفال بعائلاتهم.// انتهى //13:47ت م0117