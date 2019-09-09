مكة المكرمة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسوجه معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أصحاب المحلات التجارية والشركات والمؤسسات بوجوب الكتابة بلغةٍ عربية سالمة من الأخطاء اللغوية والذوقية في لافتاتها ولوحاتها الإعلانية بشكلٍ واضح.جاء ذلك بناءً على مُذكرة التفاهم المُوقعة بين أمانة العاصمة المقدسة ومجمع اللغة العربية، وما حوته من بنود تدعم به الأمانة جهود المجمع في إيصال رسالته وتحقيق أهدافه المنشودة لخدمة اللغة العربية والمحافظة على هويتها.وأكد معاليه على ضرورة إلزام جميع المحلات التجارية والشركات والمؤسسات بالعاصمة المقدسة باعتماد الكتابة باللغة العربية وتعريب أسماء المحلات، تفعيلًا للقرارات الصادرة بهذا الشأن، مشددًا على عدم إصدار أي تراخيص لأي منشأة لا تحمل إسمًا عربيًّا .// انتهى //13:48ت م0118