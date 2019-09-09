نجران 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسنفذت الكلية التقنية بنجران برنامج "التهيئة للتدريب التعاوني" والذي يعد من البرامج التدريبية التي يتم تنفذها بالتعاون بين الوحدة التدريبية بالكلية وجهات التدريب في القطاعين الحكومي والخاص.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن البرنامج الذي استهدف 118 متدرباً من المستوى السادس، اشتمل على العديد من المحاور أهمها طريقة التسويق من خلال التدريب التعاوني، وشرح آليات التدريب التعاوني وأهدافه، والسلوك والمواظبة، بالإضافة إلى طريقة إعداد التقارير.وأكد أن البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص الكلية التقنية بنجران على رفع مستوى تأهيل متدربيها وتهيئتهم لسوق العمل وتعريف المتدربين المتوقع تخرجهم بمتطلباته والاستفادة من الخبرات المتواجدة ، مشيراً إلى أن البرنامج هو جهد مشترك بين الكلية وقطاع العمل الحكومي والخاص، حيث يتيح للمتدرب تطبيق ما اكتسبه خلال فترة تدريبه في الكلية من معارف ومهارات في منشآت قطاع الأعمال والإدارات الحكومية.// انتهى //13:50ت م0120