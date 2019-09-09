القاهرة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمجلس القومي المصري للمرأة، المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة تحت عنوان "تعزيز صحة المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030" وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة يومي 11 و12 سبتمبر الجاري.وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم، أن أعمال المؤتمر تتناول الوضع الراهن لإدارة منظومة صحة المرأة في الدول العربية وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التثقيف الصحي والتوعية بالمخاطر الصحية السائدة في المجتمعات العربية في تعزيز صحة المرأة، وقضايا الصحة الإنجابية في الدول العربية (وفيات الأمومة - الزواج المبكر)، والرعاية الصحية للمرأة في المراحل العمرية المختلفة، ومؤشرات المتابعة والتقييم لبرامج صحة المرأة، واستراتيجيات إدارة فاعلة لمنظومة برامج صحة المرأة العربية، ودور المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز برامج صحة المرأة.// انتهى //14:03ت م0121