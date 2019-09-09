بروكسل 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واستستضيف المفوضية الأوروبية في بروكسل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قمة التطعيم العالمية الخميس المقبل 12 سبتمبر لإثبات الدعم العالمي للتطعيم ، وتعزيز الالتزام السياسي بالقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وإشراك الزعماء السياسيين والعلماء والطاقم الطبي، والصناعة والمجتمع المدني في العمل العالمي ضد انتشار التضليل ضد اللقاح.وأوضحت المفوضية ان القمة ستعمل على تعزيز فوائد التطعيم وإرسال رسالة واضحة مفادها أن اللقاحات تنقذ حياة الملايين كل عام كواحد من أنجح تدابير الصحة العامة.ويجمع الحدث حوالي 400 من القادة السياسيين وممثلين رفيعي المستوى من المنظمات الدولية ووزارات الصحة وكبار الأكاديميين والعلماء والمهنيين الصحيين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، من بين المتحدثين الرئيسيين والمشاركين رئيس المفوضية جان كلود يونكر، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والملكة البلجيكية.// انتهى //15:01ت م0166