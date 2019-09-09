الباحة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واساحتفلت مدارس التعليم المستمر بمنطقة الباحة والأحياء المتعلمة البالغ عددها ٤٨ مدرسة ومركزاً أمس، باليوم العالمي لمحو الأمية والذي يصادف اليوم الـ 8 من سبتمبر تحت شعار "محو الأمية وتعدد اللغات".ويأتي هذا الاحتفال ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ حيث تتجسد صورة الوعي بأهمية محو الجهل وأضراره من المجتمع بكافة صوره وأشكاله على مستوى الفرد والجماعة في سائر المجالات الحياتية.وأوضحت مديرة إدارة التعليم المستمر بتعليم الباحة وفاء علي الغامدي أن عملية التعليم تستمر مع الإنسان طيلة حياته لتنمي فكره الإدراكي والتوعوي والتنموي وأنه لابد من نشر هذه الثقافة بجميع اللغات وتعتبر مدارس تعليم الكبيرات والأحياء المتعلمة نقطة الانطلاق ومجال رحب للمبدعين من كافة شرائح المجتمع، مؤكدة على أهمية التعليم والحرص على إيصاله لكبار السن حتى يكون مجتمع بلا أمية.وتنوعت فقرات الاحتفال بهذه المناسبة من مشاهد تمثيلية وتوزيعات وورش عمل تعزز أهمية التعليم والعمل معاً.من جهته أشار مدير إدارة التعليم المستمر للبنين شرف علي الزهراني إلى أن مراكز الحي المتعلم المنتشرة في محافظات المنطقة قد فعلت الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية عبر العديد من الدورات التدريبية التي تقدمها بيوت الخبرة في مجالات متنوعة تستهدف أبناء المجتمع وتثري مهاراتهم في مختلف المعارف علاوة على أهميتها في تكريس أهمية العلم والمعرفة، داعياً الجميع للالتحاق بهذه الدورات المتنوعة لتحقيق الفائدة.// انتهى //15:02ت م0167