مكة المكرمة في 10 محرم 1441 ه الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في مكتب تعليم شرق مكة اليوم لقاءً بعنوان " تبادل الخبرات بين الكادر الإداري" نفذته إداريات المكتب هالة العبدلي وتهاني العنزي وإيمان المالكي ومنيرة العتيبي ووفاء الذيابي بمركز التدريب الخامس قاعة (١٠٢) تحت إشراف مديرة مكتب تعليم شرق مكة أمل باجابر .واستهدف اللقاء إداريات مكتب الوسط وذلك بهدف تسليط الضوء على العهدة وتوضيح آلية تثبيت الغياب في نظام نور والتحفيز للمدارس ومهام منسقة نظام فارس علاوة على توضيح آلية معالجة الشكاوي وتقديم نبذة عن الأرشيف ومحتوياته وكيفية تغذية الملفات وبيان مهام منسقة الشؤون الإدارية.// انتهى //15:09ت م0168