مكة المكرمة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسعقد محافظ محافظة الكامل المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الدوسري اليوم, اجتماعًا مع رئيس بلدية محافظة الكامل المكلف المهندس عبدالله الغيلاني, وذلك بمقر المحافظة.وتطرق الاجتماع إلى احتياجات أهالي المحافظة ومراكزها وقراها, خصوصًا فيما يتعلق بالنطاق العمراني ومحدودية نطاقه التي يعاني منها العديد من المواطنين والسعي لإيجاد الحلول لتوسيع دائرة النطاق لتشمل عددًا أكبر من مراكز وقرى المحافظة والرفع بذلك, وذلك حرصًا على تنمية المحافظة ومراكزها وقراها على حدٍ سواء وتحقيق كل ما يلبي احتياجات المواطنين ورفاهيتهم في ظل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن في جميع مناطق ومحافظات هذه البلاد المباركة.// انتهى //15:10ت م0169