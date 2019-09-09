الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه في محافظة جدة اليوم, المستشار الخاص لرئيس الدولة المكلف للشؤون الدينية والاجتماعية في جمهورية كوت ديفوار ادريسا كوني، الذي يزور المملكة حالياً.وأكد معاليه خلال الاستقبال, أن المملكة العربية السعودية وجمهورية كوت ديفوار ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة وتجمع بينهما روابط الأخوة الإسلامية وأواصر المحبة والصداقة, مبيناً أن المملكة تقوم برسالة عظيمة في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ الغلو والتطرف، لافتاً النظر إلى أن المملكة تمد يد الخير والمساعدة لجميع المسلمين في العالم من منطلق مسؤوليتها الريادية في خدمة الإسلام والمسلمين اتساقاً مع ما جاء في كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وجوب التآخي والتراحم بين المسلمين.وقال: "إن ما نراه من بعض المسلمين في العالم من ممارسات خاطئة وأعمال غير مقبولة هي خطأ فادح والإسلام والمسلمين براء منها، فالدين الإسلامي دين رحمة ومودة ويأمر بالمحبة بين الناس جميعهم لذا لا ينبغي أن يحمل الإسلام تبعية هذا الأعمال المشينة من بعض أبناء الإسلام الضالين، مشيراً معاليه إلى أن المملكة عانت كثيراً من الإرهاب وتسبب ذلك بحدوث الكثير من الأضرار في الأرواح والأموال لكن المملكة بفضل الله وحمايته لها ثم بما قامت به حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام والعادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو سيدي ولي العهد الأمين -أيدهما الله- من تصدي لهذه الفئة الضالة والتغلب على الإرهاب بحمدالله.وأضاف آل الشيخ: "إن المملكة هي رأس العالم الإسلامي وفيها بيت الله الحرام والكعبة المشرفة والمسجد النبوي ويتجه إليها أكثر من مليار ونصف في صلواتهم في كل لحظة في أنحاء العالم، فالمملكة تحتل مكان الرأس من الجسد بالنسبة للعالم الإسلامي وأعداء الإسلام يحاربون المملكة ويشوهون سمعتها بتهمة التطرف من أجل الإساءة للإسلام, مشدداً على أن الإساءة للمملكة هي إساءة للمسلمين أجمع.من جانبه شكر ادريسا كوني, معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن المسلمين في بلاده يحملون كل الحب والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في كل مكان, وعلى جهودهما العظيمة في خدمة حجاج بيت الله والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.ولفت النظر إلى المشروعات الكبيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تأكد الدور القيادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين, وهو محل تقدير المسلمين بشكل عام ونحن بشكل خاص.وأشار إلى أن تجربة المملكة السعودية الرائدة في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف في جميع أنحاء العالم هي تجربة رائدة ومحل تقدير، مشيداً بالتعاون القائم بين المملكة وكوت ديفوار في المجالات كافة خاصة في مجال العمل الإسلامي.ونوه ادريسا كوني بالنجاح الذي تحقق في موسم الحج لعام 1440هـ مؤكداً أن ذلك بعد فضل الله يعود لما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات عظيمة وتسهيلات كبيرة لحجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا مناسك حجهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //15:20ت م0171