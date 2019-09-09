الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نحو 1652 رخصة لآبار المياه الجوفية في القطاعات الزراعية، والبلدية، والصناعية، ومحطات الوقود خلال العام 2018م، وذلك لأغراض تتمثل في حفر، وتعميق، وتنظيف، وردم الآبار، ليبلغ بذلك إجمالي عدد رخص الآبار الصادرة من الوزارة في جميع مناطق المملكة نحو 149,957 رخصة بنهاية العام الماضي.وأوضحت الوزارة، أن منطقة الرياض استحوذت على النسبة الأكبر بـ 927 رخصة مختلفة لتبلغ 69,647 رخصة، بينما استحوذت مناطق الباحة وعسير ونجران وجيزان على 329 رخصة لتصل إلى 10,684 رخصة، ومناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية 291 رخصة مختلفة لتبلغ 49,550 رخصة، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة 80 رخصة لتبلغ 8,641 رخصة مختلفة، والمنطقة الشرقية 20 رخصة لتبلغ 11.429 رخصة، بالإضافة إلى 6 رخص للجهات الحكومية الأخرى.وأكدت الوزارة، أن إجمالي عدد آبار الوزارة "لمختلف الأغراض" بلغت 8,566 بئراً بنهاية العام 2018م، موزعة على أربعة أنواع شملت آبار الشرب اليدوية والأنبوبية وآبار المراقبة والآبار الاختبارية، مشيرة إلى أن عدد الآبار التي تم إضافتها خلال العام الماضي في مختلف المناطق بلغ 51 بئراً لمختلف الأغراض.وتشرف الوزارة على مشاريع حفر الآبار في مختلف مناطق المملكة، وذلك حسب الاحتياج وخطة العرض والطلب، مشيرة إلى أن مبادرة "سقيا البادية" بدأت منذ يناير 2017م، وتشمل حفر الآبار الأنبوبية والآبار اليدوية وتزويدها بخزانات ومضخات في جميع مناطق المملكة، وتهدف إلى تلبية احتياجات مياه الشرب وسقيا البادية في المناطق الحدودية ومناطقة النائية بإقامة آبار وخزانات ومضخات وأشياب وتشغيلها.وأفادت، أن نسبة الإنجاز بلغت في منتصف العام الجاري 2019م نحو 20 %، حيث تم حفر ثلاثة آبار يدوية وتسعة آبار أنبوبية، بقيمة بلغت حوالي 7 ملايين ريال. ولا يزال العمل جارياً في 52 بئراً متنوعة بنحو 111.78 مليون ريال، إضافة إلى تعميد شركات لحفر 14 بئراً أنبوبية بمبلغ 28.67 مليون ريال، متوقعة إنجاز 37.5 % بنهاية 2019م.وكانت قد أطلقت وكالة المياه تطبيق "بلاغ" عبر موقعها الإلكتروني بهدف استقبال البلاغات المتعلقة بالآبار المهجورة وإدارتها لاتخاذ الإجراء المناسب حيال ردمها أو تحصينها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحماية المياه الجوفية من التلوث.ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الراغبين بحفر الآبار، إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على الرخص اللازمة إلكترونياً عبر موقع الوزارة www.mewa.gov.sa بالدخول على طلب رخصة حفر بئر، مبينة أن الحصول على الرخص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوث الطبقات الجوفية للمياه.// انتهى//15:20ت م0172