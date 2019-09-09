جيزان 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأكد مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة في منطقة جازان الدكتور محمد بن علي قحل أن المملكة تعنى بكتاب الله منذ عهد مؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - هذه البلاد المباركة، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، شهدت الرعاية بالقرآن الكريم اهتمامًا كبيرًا ودعمًا لا نظير له محليًا ودوليًا.وقال بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة : إن المسابقة إحدى أدوات تشجيع الناشئة على حفظ كتاب الله وتدبر آياته والعمل بأوامره واجتناب نواهيه، وبالتالي فهي تبذر الخير في مجتمع الخير، لتبقى بلادنا المباركة نبراسًا للحق والهدى والاعتدال، منوهًا بدورها أيضا في تعزيز تربية الأجيال على كتاب الله باعتباره طريق الحق والمرشد العظيم لحياة المسلم وآخرته، وأن حمل القرآن في الصدور بمثابة الخطوة الأولى للإبداع الذي يربط الإيمان بالعمل ليكون المسلم خادماً لدينه صالحاً لوطنه.وأشار الدكتور قحل ، إلى أنَّ ما تنفقه المملكة على هذه الجائزة كل عام ما هو إلا استثمار مبارك يتنافس عليه أبناء المسلمين، صغاراً وكباراً ، يؤتي ثماره ونتائجه الطيبة في كوكبة من أبناء المسلمين، في شتى بقاع الأرض، يتم الاحتفال بهم كل عام بين جنبات المسجد الحرام، ليواصلوا المسيرة مع أهل القرآن في تعليمه وتدبره بعد أن تعلموه حق تعلمه وأتقنوه وفهموه حق الفهم، مثمناً الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إنجاح المسابقة وتحقيق أهدافها وتوفير الإمكانيات كافة وتذليل كل السبل، سائلًا الله أن يسدد الخطى ويبارك الجهود.// انتهى //15:21ت م0175