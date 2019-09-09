جيزان 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم ، الطالبات المستجدات بالجامعة عبر الدائرة الصوتية.وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور القحطاني بالطالبات المستجدات ، مؤكدًا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للاستماع للطالبات وتعريفهن بالجامعة وأنظمتها والإجابة على استفساراتهن والمساهمة في حل ما يعترض طريقهن من تحديات وصعوبات.وجرى خلال اللقاء ، بحث مجالات الاستفادة من البرامج والخدمات التي تهتم بتنمية مجالات الإبداع والبحث العلمي في الوسط الطلابي ، إلى جانب مناقشة العوائق التي تواجه الطالبات فيما يتعلق بالعملية التعليمية والخدمات الجامعية.وأكد معاليه أن الجامعة ستواصل مسيرة تحديث وتطوير خططها ومشاريعها على مختلف الأصعدة ، مؤكدًا حرص الجامعة على تسهيل الحياة الجامعية بتطوير أساليب التعلم وجوانب التحصيل العلمي ، لافتًا النظر إلى أن مخرجات الجامعة أثبتت جدارتها ومنافستها في سوق العمل.// انتهى //15:23ت م0177