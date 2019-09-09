حائل 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واساحتفت مدارس منطقة حائل أمس, باليوم العالمي لمحو الأمية تحت شعار "محو الأمية وتعدد اللغات", الذي يوافق ٨ سبتمبر من كل عام.ورفع مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف بن محمد الثويني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود لقطاع التعليم وإبراز جهود المملكة في القضاء على الأمية, مشيرًا إلى انخفاض نسبة الأمية القرائية في المملكة إلى 5.6 ٪ نتيجة استخدام أساليب مختلفة في التعليم وتنفيذ خطط استراتيجية ذات عائد على المدى القصير.// انتهى //15:26ت م0178