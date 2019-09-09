القاهرة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسبدأت اليوم بالقاهرة أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الياباني بحضور رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية كمال حسن علي، بمشاركة الوزراء المعنيين بالاقتصاد في الجانب الياباني وبعض مسؤولي الدول العربية وعدد من رجال الأعمال .وأكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي في كلمته خلال المنتدى أهمية تعزيز التعاون بين اليابان والدول العربية في قطاعات الثقافة والتعليم من خلال الاستثمار في الرأس المال البشري العربي، إيمانا بأن التنمية البشرية هي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعد جسرًا لتحقيق السلام والازدهار الذي يستند على قرارات الشرعية والقوانين الدولية.وأعرب عن تطلعه إلى دور فاعل لليابان في تيسير وتمكين الوصول إلى مصادر الطاقة والإمدادات، واستثمار الموارد الطبيعية الكامنة لاسيما موارد الغاز الطبيعي والنفط الموجود في حوض الشام، لما لذلك من أثر في تنمية اقتصاديات الدول العربية بشكل عام، والاقتصاد الفلسطيني بشكل خاص.من جانبه، أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي أن المنتدى يعد من الفعاليات البارزة التي تعقد في إطار دعم وتعزيز العلاقات العربية اليابانية منذ عام 2009 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعميق الرؤية المشتركة والشراكة المتجددة للحوار والتعاون الجماعي بين الطرفين.وأشار إلى أن جدول الأعمال يتناول الموضوعات التي تواكب التطورات الاقتصادية في العالم، خاصة الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة الى الموضوعات المستقبلية المتعلقة بالشخصيات الكرتونية اليابانية (manga)، والخاصة بالأفكار التسويقية للمنتجات والشركات الناشئة وذلك لفتح افاق جديدة للتعاون بين الجانبين.ويتضمن المنتدى مجموعة فعاليات من بينها عدد من جلسات العمل بمشاركة عدد من الوزراء العرب واليابانيين ومؤسسات العمل العربي المشترك ومؤسسات الجانب الياباني لمناقشة مجالات التعاون المشتركة في كثير من المجالات منها التنوع في العلاقات العربية اليابانية وعرض وتشجيع فرص الاستثمار والطاقة والبيئة والبنية التحتية.// انتهى //15:32ت م0179