الدمام 10 محرم 1441هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ( بناء )، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، على ما يلقاه القطاع الخيري في المملكة من دعم ومساندة مكنت الجمعيات من التطور والمنافسة وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.كما رفع التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة تكريم جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية على مستوى الخليج العربي في فئة المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي ضمن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون والذي أقيم بسلطنة عُمان يوم الأربعاء 4 / 9 / 2019م.وقال سمو الأمير تركي بن محمد :" إن ما يلقاه القطاع الثالث من دعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كان له بالغ الأثر في تطور الجمعيات في شتى مناطق المملكة وزيادة إعدادها حيث جعلت رؤية الوطن الطموحة من القطاع الثالث شريكاً في التنمية وتحقيق الرؤية وقد أصبحنا نرى ثمار هذا الدعم لهذا القطاع ولله الحمد.وأضاف:" بحكم رئاستي لمجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام منذ سنوات عايشت التطور والحراك الكبير في هذا القطاع فقد كانت الجمعيات تؤسس وليس لها رؤية واضحة وأهداف مستقبلية وهذا يجعل الكثير منها لا يستطيع الاستمرار أو يستمر بدون تطور، لكن ولله الحمد في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة حفظها الله قطعنا مراحل كبيرة حتى أصبحنا نقدم خدمات نوعية جعلتنا مؤهلين للفوز بجوائز على المستوى المحلي والخليجي والعالم العربي، حيث يعد التكريم الذي حصلنا عليه في ( بناء ) منذ أيام دليلاً على استمرار التميز والتطور فقد حصلنا على هذه الجائزة تقديراً للنجاحات التي حققتها الجمعية من خلال تقديم المشروعات الاجتماعية الرائدة وأبرزها ( مبادرة بناء القدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة ) و( المخيم العلمي لأيتام المملكة ) كما حققت الجمعية العديد من الجوائز في الأعوام الماضية كان أبرزها جائزة الملك خالد للتميز فرع المنظمات غير الربحية وتم تكريم الجمعية من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ، كما تم تكريم الجمعية في جائزة السعفة لتحقيقها معايير الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة كما حصلت على جائزة السبيعي للتميز في العمل الخيري وجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مجال رعاية الأيتام لدول مجلس التعاون الخليجي2017 وجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي.وأشار سموه إلى أن قيادة هذه البلاد حريصة على تنمية وتطور المواطن وتلبية احتياجاته وما هذا الدعم الذي تلقاه الجمعيات الخيرية إلا إيماناً بدورها المهم والبارز في خدمة الوطن وأبنائه والإسهام في تحقيق رؤية الوطن 2030 .// انتهى //16:46ت م0202