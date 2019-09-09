عمّان 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي نقل له رسالة من الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية محمد الناصر.وأكد العاهل الأردني، خلال اللقاء، الحرص على توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما .كما جرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الإقليمية.// انتهى //16:47ت م0203