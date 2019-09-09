رياضي / الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الأولى لكرة القدم تنطلق غدا بـ4 مواجهات
الاثنين 1441/1/10 هـ الموافق 2019/09/09 م واس
الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس
تنطلق غدا الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، حيث يلتقي القادسية مع نظيره الكوكب في لقاء يحدد نزاع الصدارة في المسابقة .
ولا يقبل اللقاء أي تعادل فربما تدرك الفرق الأخرى الصدارة ، في حين أي فوز لأي فريق سيعزز صدارته للدوري ، ويحتل القادسية المركز الأول برصيد 7 نقاط ، بفارق الأهداف عن الكوكب الثاني .
وفي لقاء ثان لا يقل أهميه عن المواجهة الأولى يحل فريق العين ثالث الترتيب برصيد 7 نقاط ضيفا على الباطن صاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط ، فيما يستضيف فريق حطين العاشر بـ3 نقاط نظيره الجبلين السابع عشر بنقطتين ، ويلعب فريق الجيل الثامن برصيد 5 نقاط مع نظيره النهضة الرابع عشر بـ3 نقاط .
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