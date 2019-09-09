الأحساء 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأدى وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري وجموع المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف اليوم ، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف علي بن ناصر بن علي المري أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.ونقل وكيل المحافظة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، و صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده - رحمه الله - في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.أدّى الصلاة على الشهيد مساعد قائد لواء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الآلي اللواء الركن عمر بن عبدالله النفيعي, وعدد من ضباط ومنسوبي الحرس الوطني والمسؤولين، وجموع من أهالي المحافظة.// انتهى //16:47ت م0206