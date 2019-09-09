الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واستوج رئيس الاتحاد العربي للإسكواش عاصم خليفة اليوم المنتخب السعودي للإسكواش تحت 13 عاماً بالميدالية الفضية ضمن منافسات الفرق في البطولة العربية للإسكواش التي أقيمت في الرياض واختتمت منافساتها أمس .وكان المنتخب المصري بطل العالم في اللعبة قد نال الميدالية الذهبية في منافسات الفردي تحت 13,17 عاماً ومنافسات الفرق تحت 13,17 عاماً فيما توزعت بقية الجوائز بين منتخبات العراق والسعودية والكويت والأردن .من جانبه قدم نائب رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش الدكتور شريف العبدالوهاب شكره للاتحاد العربي على تنظيمه مثل هذه البطولات داعيا بزيادة عدد المشاركين في البطولات المقبلة ، ومهنئاً لاعبي المنتخب السعودي لحصولهم على الميدالية الفضية التي تؤكد حسن عمل اتحاد الإسكواش وتركيزه على الفئات السنية وهو ما أتى ثماره في البطولة العربية .// انتهى //16:48ت م0207