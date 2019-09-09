مكة المكرمة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسالتقى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية نايف بن مشعل الزايدي في مقرّ الغرفة اليوم بمسؤولي الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.واطلعت اللجنة على الفرص الاستثمارية الواعدة بالوادي الصناعي، حيث وصل عدد الشركات حاليا إلى 116 شركة تعمل في ستة قطاعات رئيسة تتمثل في المنتجات الدوائية والسلع الغذائية والاستهلاكية وكذا الخدمات اللوجستية والصناعات البلاستيكية ومواد الإنشاء والبناء بالإضافة إلى قطاع صناعة وتجميع المركبات والآليات.وأفاد الزايدي أن بعض الشركات بدأت عمليات تصدير منتجاتها عبر ميناء الملك عبدالله الذي يعدّ ثاني أكبر ميناء بالمملكة ويتميز بموقعه الإستراتيجي الجاذب للاستثمار في الوادي الصناعي الذي يتميز إضافة إلى بنيته التحتية المتطورة بعدة مميزات منها وجود منطقة مخصصة للغاز تحت التطوير بمساحة تصل إلى 4.5 ملايين متر تقريباً متوفرة لعدة استخدامات، ويتفرد بتخصيص أراض للاستخدام الصناعي واللوجستي للبيع بمساحات مختلفة تبدأ من 20,000 متر، ودفعات ميسرة تصل إلى 10 سنوات كمنتج جاء استجابة لمطالب متزايدة من المستثمرين المحليين لامتلاك أراض صناعية.وأفاد أن من أهم المحفزات للمستثمرين في الوادي الصناعي بالخصوص ومدينة الملك عبدالله بالعموم، وجود هيئة المدن الاقتصادية كجهة مشرعة للمستثمرين بالإضافة إلى الموقع الإستراتيجي واتصاله المباشر بشبكة الطرق الوطنية، وحلول متنوعة للأراضي، فضلاً عن وجود محطة لقطار الحرمين.// انتهى //16:51ت م0208