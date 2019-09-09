الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واستنطلق يوم الخميس المقبل منافسات دوري الناشئين لكرة السلة بإقامة لقائين ضمن الجولة الأولى يجمعان الفتح والعمران والأنصار وأحد لحساب المجموعة الثانية.وتستكمل لقاءات الجولة يوم الجمعة المقبل , بإقامة 4لقاءات ضمن المجموعة الأولى تجمع الخليج والسلام والخويلدية والأهلي والهلال والنصر والجبيل والنهضة , فيما يلتقي ضمن المجموعة الثانية الوحدة والنور والاتحاد ومضر.// انتهى //16:57ت م0212