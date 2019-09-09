رياضي / لقاءان في انطلاق دوري سلة الناشئين الخميس المقبل
الاثنين 1441/1/10 هـ الموافق 2019/09/09 م واس
الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس
تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات دوري الناشئين لكرة السلة بإقامة لقائين ضمن الجولة الأولى يجمعان الفتح والعمران والأنصار وأحد لحساب المجموعة الثانية.
وتستكمل لقاءات الجولة يوم الجمعة المقبل , بإقامة 4لقاءات ضمن المجموعة الأولى تجمع الخليج والسلام والخويلدية والأهلي والهلال والنصر والجبيل والنهضة , فيما يلتقي ضمن المجموعة الثانية الوحدة والنور والاتحاد ومضر.
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