أبوظبي 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسافتتحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جناحها في المعرض المصاحب لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي، في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019، برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "الطاقة من أجل الازدهار".وافتتح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري، الجناح، حيث استمع إلى شرح مختصر عن أركانه من المختصين من جميع القطاعات والمنظمات التابعة للأمانة العامة، كما اطلع من خلال الشاشات التفاعلية في الجناح عن أهم الخطط والمشاريع التي تنفذها القطاعات خدمة لمسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والنظيفة.وأوضح العبري أن الأمانة العامة لمجلس التعاون حرصت على المشاركة في هذا المؤتمر العالمي المهم تنفيذا لتوجيهات معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني لاطلاع المشاركين في المؤتمر من مختلف أنحاء العالم على الجهود التي تبذلها دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الطاقة، تحقيقا للرؤى الاقتصادية الطموحة لدول مجلس التعاون في المزيد من الرخاء والاستقرار والازدهار للشعوب والأجيال القادمة لدول المجلس.// انتهى //16:57ت م0213