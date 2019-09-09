القاهرة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأكّد رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبدالهادي القحطاني أنّ المملكة تقدمت بخطوات سريعة في اتجاه تحقيق أهداف رؤية 2030، منوهًا بنمو الاستثمارات والشراكات التجارية مع الدول الاقتصادية الكبرى ومنها اليابان.وقال القحطاني في تصريح على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي عُقد اليوم بالقاهرة: إنّ المملكة عقدت اتفاقيات عدةّ في هذا الإطار مع اليابان، معربًا عن تطلعه إلى نمو التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين بشكل أكبر وأسرع.وأضاف : إن صادرات المملكة لليابان تخطت 27 مليار دولار، ونسعى إلى تنمية الشراكات والاستثمارات المتبادلة، وخاصة جلب التقنية والخبرات اليابانية إلى المملكة لاستفادة الشباب السعودي والشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني أن المدن الصناعية الجديدة داخل المملكة تسعى لجذب الاستثمارات اليابانية الصناعية والتجارية، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا سعي لتبادل الوفود السياحية بين البلدين وتطوير العلاقات السياحية، حيث سيُبحث في المنتدى ومجلس الأعمال السعودي الياباني المجال السياحي والمشروعات السياحية وتطويرها بين البلدين.// انتهى //16:58ت م0214