القاهرة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسسجّلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة باستمرار عمليات البيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر3 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 4ر774 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 4ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 29ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 78ر14887 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 38ر0 % ليبلغ مستوى 41ر556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس ١٠٠" الأوسع نطاقا بنحو 27ر0 % ليبلغ مستوى 45ر 1473 نقطة.وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 82 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، وحافظت 43 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.// انتهى //16:59ت م0215