بكين 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسواصل المنتخب الأسترالي لكرة السلة انطلاقته القوية في بطولة العالم المقامة حاليا بالصين وانتزع صدارة المجموعة الرابعة في الدور الثاني دور الـ16 بفوزه بنتيجة ( 100 - 98 ) على نظيره الفرنسي اليوم في ختام مباريات المجموعة.وحقق الفريق انتصاره الخامس على التوالي في البطولة ليعتلي صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام نظيره الفرنسي .وكان الفريقان ضمنا التأهل لدور الثمانية قبل مباراتهما اليوم التي حسمت فقط صدارة المجموعة لصالح المنتخب الأسترالي الذي يلتقي في دور الثمانية مع الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة فيما يلتقي المنتخب الفرنسي مع متصدر المجموعة الثالثة .// انتهى //17:25ت م0221