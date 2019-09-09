تونس 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسالتقى الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر اليوم بنائب وزير الخارجية الأمريكي المكلّف بالشرق الأدنى دافيد شنكر الذي يزور تونس حاليًا.وجرى خلال اللقاء وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير التعاون الإستراتيجي التونسي الأمريكي، وأكد شنكر مساندة الإدارة الأمريكية لتونس، وحرصها على الوقوف إلى جانبها في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والأمنية.// انتهى //17:25ت م0222