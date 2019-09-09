عمّان 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي يزور الأردن حالياً.وأكد الوزيران خلال اللقاء، الحرص على تطوير العلاقات الراسخة بين البلدين، وتعزيز تعاونهما في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وجهود التوصل لحل سلمي للأزمات في سوريا وليبيا واليمن.// انتهى //17:39ت م0224