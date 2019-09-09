نيويورك 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، إذ عززت بيانات اقتصادية عالمية متباينة توقعات بتبني بنوك مركزية من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسات تحفيز نقدي.وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 68.77 نقطة أو 0.26 % إلى 26866.23 نقطة ، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 9.72 نقاط أو 0.33 % إلى 2988.43 نقطة ، وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 27.84 نقطة أو 0.34 % إلى 8130.91 نقطة.// انتهى //17:42ت م0225