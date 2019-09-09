اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 0.45 %
الاثنين 1441/1/10 هـ الموافق 2019/09/09 م واس
بيروت 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.45 % أي ما يعادل 2 نقطة، ليقفل عند مستوى 797.89 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 83 ألفاً و765 سهماً، بقيمة 424 الف و897 دولار، نفذت من خلال 52 صفقة.
وارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و880 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و844 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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