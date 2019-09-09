بيروت 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.45 % أي ما يعادل 2 نقطة، ليقفل عند مستوى 797.89 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 83 ألفاً و765 سهماً، بقيمة 424 الف و897 دولار، نفذت من خلال 52 صفقة.وارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و880 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و844 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:43ت م0226