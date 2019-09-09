عمّان 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //17:47ت م0227