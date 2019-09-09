الطائف 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واستواصلت اليوم منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية في يومها الرابع، بإشراف مباشر من الاتحاد السعودي للهجن، حيث تم تنفيذ 18 شوطاً مخصصة لفئة "جذاع"(بكار- قعدان) على مسافة 5 كم، وذلك على ميدان الهجن بمحافظة الطائف .وجرت منافسات اليوم وسط أجواء من التنافس والحماس والإثارة بين ملاك الهجن المشاركة، وجاءت نتائجها على النحو التالي : الشوط الأول: "سمحه" لمحمد على الجحافي ، والشوط الثاني: "سكر" لخالد حمدان البلوي ، والشوط الثالث: "جواهر" لمحمد عبدالله العسكري ، وجاء ‏الشوط الرابع لصالح "متعب" لسالم عبدالله الهاجري ، والخامس: "إنجاز" لمحمد حمود البلوي ، والسادس : "مرحب" لمحسن عبيد المري ، والسابع: "خيرة" لمفلح حمود البلوي ، والثامن : "موفق" لعبدالله حسن العتيبي ، والتاسع: "مهمه" لعلى محمد آل عامر ، والعاشر: "الفايز" لمشعل حسن الشريف ، والشوط الحادي عشر: "منصورة" لمحمد حمد المري ، والثاني عشر: "العزم" لعبدالهادي هضبان المري ، والثالث عشر: "ديرة" لمحمد علي الدرعي ، والرابع عشر: "عقاب" لخالد محمد المري ، والخامس عشر: "الشايبه" لـحشر ظفر الهاجري ، فيما جاء الشوط السادس عشر لـ "راهي" لحمد راشد المري ، والسابع عشر: "الشايبه" لـبيشان محمد العجمي ، والثامن عشر: "مياس" لبيشان محمد العجمي.// انتهى //19:22ت م0241