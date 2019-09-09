جيزان 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019مدشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم ، مدارس الطفولة المبكرة بالمنطقة بحضور المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي ، وعدد مديري الإدارات الحكومية والأمنية وذلك في مقر مدرسة العميرية للبنات بمدينة جيزان.ونقل الدكتور النعمي لمنسوبي التعليم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، ودعم سموه الكامل لجميع ما من شأنه خدمة القطاع التعليمي وتقديم مدارس وخدمات تعليمية متميزة لأبناء وبنات المنطقة .ورحب بشركاء النجاح من الإدارات الحكومية والأمنية والذي يقدمون دوراً كبيراً في إنجاح جميع الخطط التعليمية ، موضحاً أن مدارس الطفولة المبكرة والتي أطلقتها وزارة التعليم وعملت على تجهيزها بأفضل التجهيزات والكوادر المؤهلة تعد نقله نوعية في النظام التعليمي وخطوة وطنية كبيرة وتمثل مرحلة مهمة في تطوير التعليم وتجويد المخرجات ، مضيفاً أن إدارة تعليم جازان جهزت هذا العام 46 مدرسة موزعة بين مكاتب التعليم المختلفة وأن الجميع يعول على المعلمات لتقديم تعليم متميز يسهم في تخريج جيل واعد يحقق طموحات الوطن .// انتهى //19:22ت م0242